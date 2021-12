Le jeu des chaises musicales se poursuit chez les numéros dix. C’est le Palois Antoine Hastoy qui avait lancé le mouvement en optant pour La Rochelle. Cette semaine, il s’est accéléré. Tout d’abord, avec Anthony Belleau qui optait pour Clermont. Ce dernier va permettre à Camille Lopez d’être libéré par son employeur actuel et selon toute vraisemblance de poser ses valises à Bayonne, et non à Biarritz malgré un pré-contrat signé avec le BO. Toulon a donc accéléré ces dernières heures, d’abord en "sécurisant" Louis Carbonel sous contrat mais que Montpellier espérait attirer, et en engageant Ihaia West jusqu’en 2025.

Le MHR et Pau sont les deux formations toujours à la recherche de l’oiseau rare.