On retrouve ainsi le trois-quart all black Isaia Toeava (34 ans) qui trouve un nouveau point de chute après son départ de Clermont, mais aussi l'ancien deuxième ligne de La Rochelle Thomas Jolmès (24 ans) et le pilier de Rennes Jérémy Boyadjis (30 ans). Jolmès s'est engagé au RCT pour une durée de trois saisons, tandis que Boyadjis et Toeava ont signé pour un an.