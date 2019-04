Cela faisait plusieurs semaines que le Stade toulousain était en quête d’un renfort au poste de talonneur. Un dossier qui, selon nos informations, a désormais trouvé une issue : le Fidjien Sam Matavesi (27 ans) débarquera à Ernest-Wallon ce dimanche soir en qualité de joker médical. Les dirigeants rouge et noir avaient sérieusement sondé le marché depuis le dernier Tournoi des 6 Nations durant lequel ils ont perdu leur capitaine et international français Julien Marchand avant de voir l’Italien Leonardo Ghiraldini le rejoindre à l’infirmerie. Tous deux ont été gravement touchés au genou et opérés, ce qui a mis un terme à leur saison.

Face à toutes les échéances qui attendent l’actuel leader du Top 14, aussi qualifié pour les demi-finales de Champions Cup, l’urgence se faisait sentir. En effet, le staff ne peut actuellement compter que sur deux spécialistes du poste : Peato Mauvaka (22 ans), auteur d’une prestation XXL dimanche dernier au Racing 92, et Guillaume Marchand (20 ans), petit frère de Julien et sacré champion du monde moins de 20 ans l’été passé.