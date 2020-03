"On a fait une proposition à Rémy, mais rien n’est acté en raison de la crise que l’on traverse." L'ailier international (5 sélections) connaît bien le LOU, son club formateur où il a joué jusqu'en 2013. Passé ensuite par Castres et à Clermont depuis 2017, il n'a joué que six matchs de Top 14 cette saison.