Arrivé à l'été 2014 à Montpellier, l'arrière international (14 sélections, 3 essai) ne franchira pas la barre des cent matchs avec le MHR. Son compteur restera bloqué à 99 (16 essais marqués) en six saisons. En fin de contrat en juin prochain, l'aventure se termine ainsi avec le club héraultais pour Benjamin Fall qui n'a disputé que deux rencontres de Top 14 cette saison (une seule titularisation) : "Je tenais à remercier du plus profond de mon cœur le club du MHR, le président, les joueurs, le staff, les différents coaches, assistants, les intendants, les kinésithérapeutes, les docteurs, les stadiers, les personnes du back office, les cuisto, les entraîneurs des catégories jeunes, les bénévoles, les supporters, les préparateurs physiques, le personnel de la brasserie... J'en oublie sûrement mais mille mercis pour tout. Merci pour l’accueil, pour les émotions, le plaisir vécu ici. Des souvenirs gravés à vie, à jamais dans ma mémoire. J’ai tissé des liens avec énormément de personnes dans ce club, dans cette ville et finir de la sorte est un réel déchirement. Mais c’est la vie de sportif professionnel. Il faut rebondir. J’aurai un mot pour chacune des personnes que j’ai pu côtoyer dans ce club durant ces 6 années qui ont été exceptionnelles, riches d’apprentissages, d’émotions positives ou négatives, de remise en question, de partage, de rires, de pleures, de doutes, de conseils etc.... Je n’ai jamais triché, toujours tout donné pour ce club."

" Je ne sais pas encore où j’évoluerai l’année prochaine mais j’ai hâte de retrouver les terrains et tout donner à nouveau sous d’autres couleurs "

De retour en équipe de France en 2018 après cinq ans d'absence, Benjamin Fall avait connu sa meilleure année sur la scène internationale en disputant huit rencontres avec les Bleus, anné où il dispute aussi la finale du Top 14 avec son club : "J’étais venu à Montpellier pour gagner des titres et retrouver l’équipe de France, des choses ont été réalisés et d’autres non. Je m’étais promis de devenir champion de France avec ce club mais cet échec me restera en travers de la gorge. Je souhaite le meilleur pour le club à l’avenir et décrocher le précieux bouclier que nous avons pu effleurer au cours de la saison 2018-2019. J’espère avoir laissé une bonne image malgré cette dernière saison compliquée." A 31 ans, Benjamin Fall espère retrouver un club rapidement car il ne cache pas son envie de rechausser les crampons quand la situation sanitaire le permettra : "Je ne sais pas encore où j’évoluerai l’année prochaine mais j’ai hâte de retrouver les terrains et tout donner à nouveau sous d’autres couleurs."

Le club de Montpellier a décidé de se séparer de plusieurs joueurs en fin de contrat. Le deuxième ligne Julien Ledevedec avait déjà rejoint Aix-en-Provence au mois de février. Timoci Nagusa évoluera la saison prochaine à Grenoble, Nemani Nadolo évoluera à Leicester, François Steyn aux Cheetahs, Kevin Kornath est annoncé du côté de Castres. De leur côté, Kahn Fotuali'i et Julien Bardy ont décidé de mettre un terme à leur carrière. Enfin, le demi de mêlée Enzo Sanga n'a pas été reconduit et cherche actuellement un nouveau club.