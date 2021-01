En fin de contrat à La Rochelle, Ihaia West (29 ans) est parti pour poursuivre sa carrière sous d’autres couleurs la saison prochaine. L’international maori, capé à sept reprises, est un des rares ouvreurs d’élite libre sur le marché des transferts. Son nom revient donc logiquement dans plusieurs clubs. Comme évoqué par RMC, Clermont et le Lou, désireux de se renforcer au poste, y pensent mais son CV est aussi étudié de près par Montpellier. Avec les fins de contrat et les départs imminents de Lozowski et Goosen, le MHR a de la place dans son effectif. Du côté de l’ASMCA, on recherche activement un 10-12 de haut niveau tandis que le Lou, dans l’attente de la réponse de Marcus Smith (22 ans), envisage des alternatives.