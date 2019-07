Le feuilleton de ce début d’été touche à sa fin. En cette fin de semaine, Mathieu Bastareaud (30 ans, 54 sélections) devrait décider de son avenir. A l’heure de l’écriture de ces lignes, un club tenait la corde pour recruter le centre international cet automne : Lyon.

Depuis un mois, les prétendants se sont bousculés pour tenter d’enrôler l’ancien capitaine du XV de France : le Stade français, le Munster, Montpellier et Lyon, tel qu’indiqué par RMC. Comme révélé dans ces colonnes, les clubs héraultais et parisien étaient, dans un premier temps, les deux favoris pour l’accueillir quand Bastareaud a vite repoussé l’offre irlandaise. Si le MHR est encore à l’affût sur ce dossier majeur, l’écurie rhôdanienne, entrée ensuite dans la danse, possède désormais une longueur d’avance. Pierre Mignoni connaît le joueur pour l’avoir entraîné pendant quatre ans, de 2011 à 2015. De plus, l’ambitieux Lou proposerait à "Basta" un projet sur le long terme.