Si les noms du All Black Lima Sopoaga (Wasps) et du Wallaby Bernard Foley (Kubota Spears) ont récemment circulé du côté de la cité des Gaules, les contacts les plus sérieux ont quant à eux été noués avec Johnny Sexton (34 ans, 94 sélections et 796 points marqués), l’incontournable demi d’ouverture du XV irlandais. Selon les informations de Midi Olympique, les représentants du meneur de jeu du Leinster et les dirigeants lyonnais se seraient même rencontrés durant près d’une heure en marge du dernier match de Champions Cup entre le Lou et la province dublinoise (6-13, le 23 novembre dernier).

Top 14 - Jonathan Sexton (Racing 92) en 2014Icon Sport

Alors, Johnny Sexton est-il intéressé par l’ultime challenge que lui propose le club d’Olivier Ginon ? Clairement, oui. Passé par le Racing 92 de 2013 à 2015, celui qui fut élu la saison passée meilleur joueur du monde sait qu’il n’a pas laissé un souvenir impérissable dans les Hauts-de-Seine et souhaiterait une deuxième chance, en Top 14. Est-il libre ? Presque…

Pour Sexton, le deal est simple

Retrouvez dès maintenant la suite de l'article sur Midi Olympique