En juillet dernier, le Stade français annonçait que son flanker Hendre Stassen avait été contrôlé positif au terme du dernier déplacement des soldats roses à Montpellier (42-25), survenu le 19 mai dernier. Depuis suspendu par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage et mis à pied par le club de la capitale, le jeune Sud-Africain (21 ans) a laissé un vide dans l'effectif parisien, tout à coup dépourvu de franchisseur en l'absence de Sekou Macalou, blessé à la hanche, et Pablo Matera, retenu par les Pumas au Mondial. Selon nos informations, les dirigeants parisiens auraient aujourd'hui trouvé un profil similaire à celui de Stassen.

Le joueur en question ? Il s'appelle Joketani Koroi, il peut également occuper les postes de deuxième ligne et de flanker et débarque à Paris précédé d'une solide réputation. Né aux Fidji en 1996, ce beau bébé d'1m98 et 115 kg a quitté l'archipel mélanésien à l'âge de 4 ans pour rejoindre Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Là-bas, Koroi a réalisé son apprentissage rugbystique aux côtés de l'actuel flanker des All Blacks Ardie Savea au Rongotai College avant de signer son premier contrat professionnel en faveur d'Otago, l'équipe de Dunedin engagée dans le championnat domestique néo-zélandais. A son sujet, le Otago Daily Times, le quotidien de Dunedin, n'est pas avare de compliments : "La facilité avec laquelle Joketani Koroi casse les plaquages a fait de lui le chouchou du Watson Park, le stade de Dunedin. Un grand avenir l'attend". Après avoir paraphé un contrat d'un an, Koroi devrait poser ses valises à Paris dans les jours qui viennent.