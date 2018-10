Transferts Top 14 - Guilhem Guirado (Toulon) choisit Montpellier

Après avoir écouté une offre informelle du Stade français la semaine passée, rencontré à nouveau ce lundi Heynecke Meyer et Julien Dupuis au bar de la piscine Molitor à Paris, écouté ce jeudi le nouvel actionnaire du RCT Bernard Lemaître, en compagnie du président Mourad Boudjellal, le capitaine des Bleus devrait terminer sa carrière du côté de Montpellier. Guirado et le MHR sont selon nos informations d’accord sur tous les détails contractuels : de la rémunération à la durée de contrat (3 ans avec une dernière année optionnelle), il ne manque plus que la signature des deux parties. Montpellier va conclure un dossier ouvert il y a plusieurs semaines.

Dans notre édition du 3 septembre, nous révélions l’existence de contacts avancés entre les deux parties. Les discussions traînant en longueur, les conseils de Guilhem Guirado ont sondé le marché et Paris a fait irruption. Toutefois, le futur ex-Toulonnais devrait écouter ses proches qui dès le départ avaient donné leur préférence pour le club de l’Hérault. La confirmation devrait tomber dans les prochaines heures ou prochains jours.

Retrouvez dès maintenant la version digitale du journal sur www.midi-olympique.fr/pdf