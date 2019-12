Mais derrière ces joueurs-là, ils sont plusieurs à avoir attiré la lumière à eux, ces derniers mois : le Racingman Teddy Baubigny, le Palois Quentin Lespiaucq-Brettes ou le Grenoblois Étienne Fourcade (22 ans, 1,82 m et 99 kg) en font tous partie. Récemment, c’est le dernier nommé qui a fait le plus parler de lui sur le marché des transferts. Sous contrat avec le club isérois jusqu’en juin 2021, le bouillant Fourcade est néanmoins courtisé par Lyon et Clermont-Ferrand, deux gros bras du Top 14 désireux de se renforcer à ce poste.

Le Lou, d’abord, souhaiterait s’adjoindre les services d’un numéro bis de fort calibre afin de soulager Mickaël Ivaldi, très sollicité depuis le début de saison, que ce soit en championnat ou en Champion’s Cup. Après avoir échoué dans sa tentative de convaincre Mauvaka, lequel a finalement prolongé au Stade toulousain, le club rhodanien a dû se rabattre sur une autre option. Mais si le dossier Fourcade venait aussi à échouer, la piste de l’international américain qui évolue à Worcester, à savoir Joseph Taufete’e (27 ans ; 27 sélections) — nominé parmi les meilleurs joueurs joueurs de l’année World Rugby — pourrait être activée. Surtout que, pour ce qui concerne Fourcade, l’ASMCA est elle aussi très déterminée.

[...]

