A Clermont, les grandes manœuvres ont commencé. Dans la ligne de trois-quarts, l'Anglais Nick Abendanon (33 ans, 2 sélections) ne sera pas conservé dans l'effectif de l'ASMCA à la fin de la saison en cours. Le Tricolore Rémi Grosso ? A 31 ans, l'ancien joueur du Lou et du Castres olympique, sélectionné chez les Bleus à 5 reprises entre 2015 et 2018, quittera lui aussi l'Auvergne et, c'est la tendance, pourrait même tirer un trait sur sa carrière professionnelle. Dès lors, les dirigeants de l'ASMCA se sont mis depuis quelques temps en quête d'un arrière de gros calibre.

Après avoir approché le Racingman Brice Dulin (29 ans, 29 sélections), les Jaunards ont rapidement laissé cette option au Stade rochelais et décidé de regarder à l'étranger. Et selon nos informations, l'ASMCA aurait enfin trouvé la perle rare pour la saison prochaine. Il s'agit de l'international japonais Kotaro Matsushima (26 ans ; 39 sélections), actuellement sous contrat avec les Suntory Sungoliath, un club cinq fois vainqueur de la Top League. Un coup énorme que pourraient réaliser les Clermontois sur le marché des transferts.

Le Racing était aussi sur le coup

De fait, Matsushima, auteur de cinq essais lors du dernier Mondial, fut la révélation de la compétition, s'imposant même comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Très utilisé en sélection au poste d'ailier, il est aussi capable d'évoluer au poste d'arrière. C'est d'ailleurs dans cette position qu'il avait été utilisé à l'automne 2017 face aux Français, à Paris-La Défense-Arena (23-23). Ce soir-là, Matsushima avait simplement traversé le terrain. Pour l'anecdote, le Racing 92 suivait également de très près le dossier "Matsushima" et, après s'être fait souffler la star japonaise par les Jaunards, le club des Hauts de Seine devrait se remettre rapidement en quête d'un arrière de standing international afin d'épauler Simon Zebo et Louis Dupichot l'an prochain.

Si Kotaro Matsushima signait en Auvergne comme on le pressent, il deviendrait le deuxième joueur nippon à porter les couleurs de l'ASMCA. En 2002, les Auvergnats avaient ainsi accueilli dans leurs rangs le Japonais Daisuke Ohata, qui détient toujours le record du nombre d'essais aplatis avec les Brave Blossoms. Touché par le mal du pays, Ohata était néanmoins retourné chez lui au bout de quelques mois.