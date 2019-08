Désormais, l’ancien Racingman doit passer sa visite médicale dans les prochains jours et régler les derniers détails sur le plan administratif avant de s’engager, si les résultats médicaux sont bons. "Je n’ai pas de doute sur les qualités humaines de Census. Nous sommes en train de voir si nous partons sur un contrat de deux ans, ou sur un contrat d’une année plus une année nous a indiqué, hier soir, Yannick Bru. Census va amener son expérience et son côté fédérateur. Cette année, nous avons pris beaucoup de joueurs du Pacifique, donc il sera aussi un point d’ancrage pour eux, afin de les intégrer à la ville Bayonnaise."

Pablo Ordas