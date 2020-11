Quid de la composition du nouveau staff technique du SU Agen. Après le remerciement de Christophe Laussucq et Rémi Vaquin, Jean-François Fonteneau le président lot-et-garonnais n'a vraisemblablement pas manqué d'offres cette semaine. Dans les colonnes de nos confrères du Petit Bleu d'Agen, il explique : "Sincèrement, on est pas très loin. Ce n'est pas encore fait parce qu'un staff, c'est un manager plus deux personnes. Ce manager arrive avec ses hommes pour éviter les tensions que l'on peut connaître dans le monde du sport." A demi mot, Fonteneau évoque la piste Sonnes en souriant : "Vous savez les choses trop évidentes..."

Quoi qu'il en soit, avant sa réception du LOU, le SUALG a passé la semaine d'entraînement en auto-gestion. Nous verrons si l'électrochoc attendu surviendra.