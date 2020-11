Dimanche, le président d’Agen a pris ses responsabilités et a décidé de créer un électrochoc en écartant le manager Christophe Laussucq et l’entraîneur Rémi Vaquin après le cauchemar vécu face à l’Union Bordeaux-Bègles lors de la septième journée du Top 14. Dans son édition de ce lundi, Midi Olympique évoquait la piste menant à Régis Sonnes pour prendre en main l’équipe agenaise. Le technicien de 48 ans, qui a quitté le Stade toulousain en juin dernier, n’est pas un inconnu à Armandie puisqu’il a porté le maillot agenais de 1998 à 2001, avant d’entraîner lors de la saison 2005-2006. Dimanche, le président Jean-François Fonteneau avait alors réagi à cette possibilité : "Il n’y a aucun contact direct avec lui mais il a le profil pour être un entraîneur potentiel du SUALG."

Trois joueurs écartés

Selon nos informations, une première prise de contact entre le club et l’ancien troisième ligne aile a eu lieu dès ce lundi. Régis Sonnes aurait proposé un staff avec deux entraîneurs pour l’épauler dans cette difficile mission du maintien. Les discussions pourraient donc s'accélérer dans les prochains jours même si les joueurs préparent actuellement en autogestion la réception de Lyon ce dimanche. Des joueurs qui ont aussi été la cible des critiques du président après la lourde défaite à Chaban-Delmas : "Je suis scandalisé par l'attitude des joueurs (certains) face à l’UBB. Je réfléchis à sanctionner le groupe financièrement. Insupportable que nos partenaires et supporters nous soutiennent économiquement dans ce contexte anxiogène et que le groupe n’ait aucun respect."

Selon nos informations, le président Jean-François Fonteneau aurait décidé ce lundi d’écarter trois joueurs à l’issue d’une réunion de crise ce matin à Armandie. Une information confirmée par L'Equipe qui précise que Jordan Puletua, Sam Vaka et l'ailier JJ Taulagi ont été priés de rester chez eux cette semaine.