Alors que Teddy Thomas a été prévenu par les dirigeants du Racing 92 qu'il ne serait pas conservé la saison prochaine, la question sur sa prochaine destination revient en force ces derniers jours et dernières semaines. Selon nos confrères de Sud Radio, l'international Français (27 ans ; 24 sélections) pourrait rebondir du côté des Rouge et Noir. Il viendrait remplacer numériquement Yoann Huget, qui a annoncé, il y a quelques mois, qu'il prendrait sa retraite à la fin de l'exercice en cours. Si cette information venait à être confirmée par le club lui-même, ce serait un renfort de poids pour Ugo Mola et ses hommes.