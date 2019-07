Christophe Urios avait très peu utilisé le joueur lors de l'édition 2018-2019. Seulement 14 matches pour 9 titularisations (dont 8 matches de Top 14 et 4 de Champions Cup). Il s'en va retrouver le recrutement XXL du club londonien avec Paddy Jackson, Sean O'Brien, Nick Phipps et Waisake Naholo. "Steve a beaucoup d'expérience et la capacité de couvrir plusieurs postes dont la deuxième et la troisième ligne", a expliqué Declan Kidney, coach des London Irish.