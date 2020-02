C'est désormais chose faite, en la personne de Sonatane Takulua qui s'est engagé avec le club varois jusqu'en 2022 (fin de saison + deux saisons). Puissant (1m76, 96 kilos), rapide mais également buteur, le joueur a passé sa visite médicale mardi, et sera officialisé dans les prochaines heures. Arrivé en provenance de Newcastle, où il évoluait depuis 2015, l'international samoan (29 ans, 38 sélections) a disputé les Coupes du monde 2015 et 2019, et s'était notamment illustré en inscrivant un essai contre le XV de France lors de la dernière phase de poules.