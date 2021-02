Harlequins : Prolongation imminente pour Smith

Malgré des propositions de Lyon ou de Bath, Marcus Smith (21 ans) va poursuivre sa carrière avec les Harlequins. Selon le Daily Mail, l’ouvreur et le club londonien ont trouvé un accord pour poursuivre leur aventure commune. Pour parvenir à le conserver, ses dirigeants ont notamment laissé filer Chris Ashton et Mike Brown.

Vannes : Nouveaux contrats pour Curtis et Holder

Après Quentin Dubreuil, Kévin Burgaud et Jérémie Abiven, le RC Vannes a annoncé les prolongations de l’ailier Ambrose Curtis (28 ans) et du centre Branden Holder (24 ans), désormais engagés jusqu’en 2023.

Nouvelle-Zélande : Tuisava-Scheck, c’est officiel

L’arrière ou ailier néo-zélandais Roger Tuivasa-Sheck (27 ans), vedette du rugby à XIII, s’est officiellement engagé pour deux ans en faveur de la franchise des Blues d’Auckland. La fédération néo-zélandaise a annoncé vendredi l’engagement du trois-quarts, pressenti comme un all black en devenir.

Romans : Jonathan Best évoluera en Fédérale 3

Jonathan Best s’est engagé pour la saison prochaine avec le Rugby Club Romanais-Péageois (Fédérale 3). C’était dans les tuyaux : l’ex-Grenoblois et qui termine sa carrière professionnelle à Béziers (Pro D2) s’est engagé pour la saison prochaine avec le RCRP. Formé à l’école de rugby de l’USRP, Best aspirait à terminer sa carrière dans sa ville natale.