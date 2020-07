Le joueur, qui compte aussi une apparition avec les Lions britanniques et irlandais, s'est retrouvé sur le marché, faute d'avoir trouvé un accord avec Leicester durant la négociation sur la baisse des salaires.

Selon le communiqué des Sharks, qui indique que l'intéressé s'est engagé jusqu'au terme de la saison 2020-2021,Tuilagi va rejoindre ses nouveaux coéquipiers à l'entraînement dès ce lundi. "Nous avons contacté l'agent de Manu et les Leicester Tigers la semaine dernière pour discuter de la position actuelle du joueur, a expliqué le directeur du rugby Steve Diamond. Vendredi, après des discussions, toutes les parties ont convenu que le joueur était libre et il a pu entamer des négociations avec un autre club. Manu sera une publicité fantastique et un atout à notre équipe. J'ai hâte de le voir rejoindre les gars cette semaine."