Le double champion du monde de rugby à XV était en novembre retourné au XIII -où il avait débuté- en signant avec la franchise des Toronto Wolfpack un lucratif contrat de deux ans. Mais le club canadien vient d'annoncer qu'il ne participerait pas à la fin de saison de Super League, compétition la plus prestigieuse du rugby à XIII en Europe qui doit reprendre le 2 août. Et Sonny Bill Williams a annoncé qu'il arriverait jeudi à Sydney où il observerait deux semaines de quarantaine. "C'est typiquement le défi qui m'excite", a déclaré le joueur à la chaîne australienne Channel Nine avant de quitter la Grande-Bretagne.

Il avait déjà évolué avec les Roosters en 2013 et 2014, remportant le championnat la première année, et était demeuré depuis en contact avec le président du club Nick Politis. "Nick m'a appelé et m'a demandé si j'avais quelques mois disponibles pour faire mon retour", a-t-il dit. "Pour être honnête, ça fait quelque temps que je ne me suis plus entraîné. J'étais en mode vacances. Nous avions même réservé des vols, ma femme et moi, pour un voyage en famille en Europe."

Rugby à XIII - Sonny Bill Williams (Toronto Wolfpack) contre Leeds RhinosIcon Sport

Sonny Bill Williams, qui aura 35 ans le mois prochain, était dans une impasse avec Toronto, seule équipe américaine de la Super League, pour qui le Covid-19 a généré des difficultés financières insurmontables. Williams, dont le passeport est néo-zélandais, doit avoir une dérogation du gouvernement australien pour se rendre sur l'île-continent, où ne sont théoriquement admis pour l'heure que les citoyens australiens. Une fois sa quarantaine finie, il pourrait potentiellement être aligné le 22 août dans l'équipe des Roosters qui affrontera les Wests Tigers.