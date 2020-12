Les contacts entre le club rhodanien et le deuxième ligne international avancent et un accord pourrait rapidement être trouvé. Ce serait un renfort de poids pour Lyon qui espère encore convaincre le Wallaby Izack Rodda (24 ans, 25 sélections) de poursuivre l’aventure au-delà de cette saison. Pour remplacer le grand « Tao », les dirigeants varois pourraient jeter leur dévolu sur un grand espoir du poste en la personne d’Adrien Warion (19 ans). Son profil plaît en tout cas beaucoup du côté de Mayol. Cet international moins de 20 ans s’est imposé comme un titulaire en puissance à Aix. Son départ paraît plus que jamais imminent même si son transfert passera par le paiement d’indemnités de formation.