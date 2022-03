Un 8 et deux centres attendus

Jean-Michel Guillon donne d'abord le profil de l'effectif professionnel clermontois, la saison prochaine : "ceux sous contrat auxquels viendront s'ajouter un numéro 8 et deux centres." . Pour le numéro 8, le nom de Nathan Hughes (30 ans, 22 sélections) a récemment été évoqué. "C'est une des possibilités". Selon Midi Olympique, l'international anglais est effectivement en contacts avancés avec l'ASM, pour venir épauler Fritz Lee sur le poste. Clermont, toutefois, se frotte à la concurrence fortunée du Japon sur ce dossier.

Au centre, Clermont a avancé ses pions sur deux joueurs australiens : Lalakai Foketi (Waratahs) et Irae Simone (Brumbies). Âgés respectivement de 27 ans et 26 ans, tous les deux internationaux (1 sélection pour Foketi, 2 pour Simone), leur profil intéresse les recruteurs de l'ASM. Sur ces dossiers, leur principal concurrent est la Fédération australienne. "Un an avant une Coupe du monde, rien n'est simple. Les Fédérations cherchent à cadenasser leurs meilleurs joueurs, pour éviter qu'ils s'éparpillent dans d'autres pays" détaille Guillon dans les colonnes de Midi Olympique.

Nathan Hughes (Rugby - Bath)Icon Sport

Quatre jeunes prolongent

Toujours pour ceux qui seront au club la saison prochaine, l'ASM devrait enregistrer rapidement les prolongations de quatre jeunes joueurs issus du centre de formation. "Tous ceux que nous avions ciblés : Hugo Sarrazin (3e ligne), Killian Tixeront (3e ligne), Théo Giral (ouvreur) et Thomas Rozière (ailier) C'est une grande satisfaction. Nous misons sur eux pour l'avenir." L'ouvreur Gabin Michet pourrait également prolonger rapidement.

Tani Vili et Sipili Falatea devraient bien partir

Annoncés sur le départ à la fin de la saison, possiblement vers l'UBB, Tani Vili et Sipili Falatea devraient effectivement quitter l'ASM. Guillon confirme, toujours dans Midi Olympique : "Nous leur avons fait une offre. Contrairement à d'autres, nous avons aussi décidé de ne pas faire de surenchère." Une décision visiblement plus liée à l'extra-sportif qu'aux performances des joueurs : "Nous considérons deux critères : le sportif et le comportemental. C'est la combinaison de ces deux facteurs qui fait la valeur globale d'un joueur. Concernant ces deux joueurs, il y avait des choses à redire, sur l'un ou l'autre des critères."

Wesley Fofana, vers une fin de contrat anticipée ?

Apparu une seule fois cette saison sur une pelouse de Top 14 et victime de blessures musculaires récurrentes, le trois-quarts centre international Wesley Fofana (34 ans, 48 sélections) pourrait-il mettre un terme à sa carrière de façon anticipée, un an avant la fin de son contrat (2023) ? Jean-Michel Guillon évoque cette possibilité. "La question d'une fin de contrat anticipée de Wesley est sur la table, pour le club comme le joueur. C'est une discussion qu'on pourrait avoir. Wesley était en réhabilitation. Il va revenir. S'il est de nouveau blessé, on se posera la question concrètement. […] Un joueur comme Wesley, avec ce passé glorieux et tout ce qu'il a pu apporter au club, doit aussi réfléchir à la question de sa sortie. Tout le monde aimerait qu'elle se fasse par le haut, pas comme un joueur dont on ne parle plus que des blessures." Il faudra, alors, trouver un terrain d'entente financier.

Wesley Fofana (Clermont) sur la pelouse de PauIcon Sport

Matsushima en stand-by, le nom de Thomas Ramos évoqué

Alors que des négociations pour une prolongation de l'arrière japonais Kotaro Matsushima (29 ans, 42 sélections) sont ouvertes depuis l'automne 2021, celles-ci n'ont toujours pas abouti. "Le club a fait une proposition. Kotaro n'a pas encore répondu. La situation de pandémie a compliqué les choses pour tout le monde (Kotaro Matsushima n'est pas vacciné, N.D.L.R.). La fédération japonaise fait aussi pression sur lui, pour le faire revenir au pays. [...] On peut penser que la décision interviendra dans le courant du mois de mars, peut-être début avril" Matsushima venait à quitter l'ASM, le club se mettrait alors en quête d'un arrière, si possible polyvalent. Ça tombe bien : le CV du Toulousain Thomas Ramos circule actuellement en Top 14 : "Certains dossiers n’apparaissent pas dans la presse. Celui-là est apparu, chez vous. Effectivement, c'est un joueur qui pourrait nous intéresser" conclut Jean-Michel Guillon.