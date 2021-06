Il y a une semaine, le Racing 92 était nettement battu par le Stade rochelais (19-6) en demi-finale du championnat. Le lendemain, le président francilien Jacky Lorenzetti expliquait sur Rugbyrama.fr que certains changements auraient lieu dans son club, en vue de la saison prochaine : "Il n'y aura pas de chasse aux sorcières et je renouvelle ma confiance indéfectible en Laurent Travers, disait donc "JLO" sur notre site. Mais on va changer des choses, c'est certain. On ne peut pas continuer ainsi." Dès lors, le staff va-t-il être épaissi ? Didier Casadéi va-t-il bientôt débarquer au chevet du paquet d'avants francilien ? C'est une possibilité.

Actuellement manager de Périgueux (Fédérale 1), "Casa" est reconnu comme un expert du jeu d'avants. Très proche de Laurent Travers, avec lequel il remporta la coupe d'Europe en 1997 avec Brive, Didier Casadéi avait ensuite accompli du très bon travail à la tête des avants du CAB, de 2009 à 2019. Déjà pressenti dans les Hauts de Seine au printemps 2018, à l'époque où le staff fut remodelé après le départ de Laurent Labit, va-t-il cette fois-ci passer le cap et signer un contrat au Racing ? Si c'était le cas, reste à savoir ce que ferait alors Patricio Noriega, en charge des avants franciliens depuis l'hiver 2016.