Âgé de 20 ans, Quentin Delord est actuellement avec l’équipe de France U20 et prépare le Championnat du Monde qui aura lieu en Argentine au mois de juin. Et le demi de mêlée arrive en fin de contrat avec le LOU qui ne devrait pas le conserver après deux saisons où il n’aura disputé que cinq matches toutes compétitions confondues (1 de Top 14 en 2017 et 4 de Champions Cup et cette saison). Libre de tout engagement et selon nos informations, le joueur passé par le centre de formation de Brive se serait engagé avec Montpellier qui pourrait le prêter à Béziers la saison prochaine. Si l’ASBH a perdu Charly Trussardi (Trévise) à ce poste et qu’elle a recruté Thibaut Bisman (Albi), elle pourrait donc bénéficier d’un renfort supplémentaire après avoir un temps étudié la piste menant au Toulousain Pierre Pagès.