L'ancien entraîneur de Toulon est en effet engagé jusqu'en 2021 avec Édimbourg. Début mai, il avait d'ailleurs annoncé son intention de poursuivre l'aventure dans la capitale écossaise au-delà de cette échéance : "C'est un super projet pour moi, avait-il déclaré à la BBC. J'ai l'impression d'être à la moitié du chemin. Je suis sous contrat jusqu'en 2021 et je me verrais bien encore rester deux ans de plus. Je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs." Reste à voir si l'intérêt soudain de Gloucester pourrait changer la donne...