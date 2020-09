Grenoble : Nagusa attendu ce vendredi

Recrue-phare du FCG Timoci Nagusa n’est toujours pas arrivé en Isère, après être rentré sur son île natale aussitôt après son licenciement par Montpellier au mois de février. De quoi donner raison aux Cassandre qui doutaient que l’ancien joueur de Montpellier, coutumier du fait depuis son arrivée en France, mette un jour les pieds à Grenoble… Reste qu’en l’espèce, le cas est totalement différent, le retard de Nagusa s’expliquant cette fois-ci non pas par un manque de bonne volonté du joueur, mais bien à des tracas administratifs liés au confinement... « Après le covid, l’aéroport de Suva a réouvert depuis un mois, nous expliquait mercredi le manager Stéphane Glas. Le problème est que le titre de séjour de Jim a expiré pendant le confinement. S’il avait pris l’avion, il aurait été coincé lors de son escale en Nouvelle-Zélande, et obligé de retourner aux Fidji… C’est pourquoi nous sommes actuellement en lien avec la préfecture de l’Hérault, à Montpellier, pour que son visa soit prolongé temporairement, afin qu’il puisse nous rejoindre et que l’on puisse lui refaire un titre de séjour en bonne et due forme. Ça devrait aller très vite désormais et pour être tout à fait transparent, on espère l’accueillir en France vendredi. » Fin du feuilleton, alors ? Tout le monde l’espère...

Angleterre : 20 000 spectateurs autorisés à Twickenham

Twickenham pourra accueillir 20 000 spectateurs le 25 octobre pour assister au match entre le XV de la Rose et les Barbarians, traditionnelle affiche dipsutée en juin. C’est l’assistance la plus forte autorisée dans le pays depuis le mois de mars et l’arrêt des compétitions.

Brive : un joker au talon

Le club de Brive a annoncé ce lundi l’arrivée du talonneur Badri Alkhazashvili. Il intègre l’effectif briviste avec effet immédiat en qualité de joker médical de Thomas Acquier, victime d’une lésion au tendon d’Achille. International géorgien, Badri Alkhazashvili (25 ans) a été formé au RC Toulon avant d’être prêté à Provence Rugby en 2018. Il évoluait au Lou la saison dernière, disputant six rencontres de Top 14.

Bayonne : Monribot et Rouet ont prolongé

L’Aviron bayonnais est parvenu à faire prolonger deux de ses cadres a annoncé RMC Sport en début de semaine. Le capitaine Jean Monribot (32 ans) reste lié à son club pendant deux saisons supplémentaires et le demi de mêlée Guillaume Rouet (32 ans), international espagnol, continue également une aventure qui a commencé en 2008.