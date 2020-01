Parfois cité comme candidat naturel aux All Blacks, celui qui est aujourd’hui considéré comme le meilleur technicien de la planète avait annoncé dès janvier 2019 qu’il souhaitait entrer dans une année sabbatique, ce qui le plaçait hors cours pour la succession de Steve Hansen. Peut-il sortir plus vite que prévu de son congé ? Selon nos informations, la possibilité est envisageable.

En effet, la direction de Bath aurait récemment approché Schmidt pour lui proposer un poste d’entraîneur en chef avec effet immédiat. Le club anglais, éliminé dès la phase de poule en Champions Cup après avoir subi six défaites en autant de journées, figure en milieu de classement de Premiership (sixième sur douze) après avoir difficilement battu la lanterne rouge, Leicester, samedi (13-10). Son président Bruce Craig espérait sûrement mieux et tenterait donc de convaincre l’ancien gourou du Leinster (entre 2010 et 2013), avec qui il a remporté deux Coupes d’Europe, de reprendre du service plus vite que prévu et de rejoindre le sud-ouest de l’Angleterre.

S’il venait à accepter, cela ne signifierait pas forcément un chamboulement complet de l’organigramme. Le directeur du rugby Stuart Hooper conserverait son poste mais pourrait s’éloigner alors du terrain, dans un rôle similaire à celui qu’il occupait les dernières saisons quand un autre Néo-Zélandais, Todd Blackadder, était en charge du sportif.

[...]

