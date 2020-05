En 2007-2008, il fut le meilleur marqueur d'essais de la Ligue Celte. Il compta finalement douze sélections entre 2007 et 2016, dont sept comme titulaire, mais jamais il n'affronta la France. Il brilla d'avantage sous les couleurs de Cardiff avec qui il inscrivit soixante essais en 163 matchs. Un record qui tient toujours. Tom James joua deux saisons à Exeter entre 2013 et 2015 avant de revenir à Cardiff, puis de finir par une dernière pige pour les Scarlets, un peu ternie par les blessures. "Je me sens très chanceux d'avoir vécu ces quatorze ans, en travaillant avec tant de bons entraîneurs et tant de joueurs talentueux, dont mon idole : Gareth Thomas."