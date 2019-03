L'information avait largement fuité, depuis plusieurs jours. Dans un communiqué publié ce mardi sur son site internet, le club du Stade français officialise le départ en juin de son entraîneur de la touche Paul O'Connell, légende du rugby irlandais aux 115 sélections. "D'un commun accord", précise le club. "Le Stade Français Paris et Paul O’Connell sont très heureux du temps passé ensemble jusqu’à présent et se réjouissent des challenges attendus jusqu’à la fin de la saison. Paul O’Connell est et sera toujours considéré comme un membre de la famille du Stade Français Paris".

Le joueur complète : "J’ai passé une belle aventure au Stade Français Paris. Je suis reconnaissant envers le club de l’opportunité qu’ils m’ont donné de vivre et de travailler à Paris. J’ai été ravi de pouvoir travailler aux côtés d’Heyneke Meyer, du staff et de l’ensemble des joueurs du club. Enfin, je suis impatient de la fin de la saison et j’espère pourvoir aider le club durant des éventuelles phases finales du Top 14."

O'Connell en profite pour couper court aux rumeurs qui l'envoient à Toulon, la saison prochaine. "J’ai décidé de ne pas rester au-delà de mon année de contrat avec le club et n’envisage pas non plus de rejoindre un autre club la saison prochaine."