Transferts - Paul Jedrasiak deux ans de plus à Clermont fait bouger le marché des deuxième ligne

Le feuilleton va prendre fin dans les heures à venir : en ce début de semaine, le deuxième ligne international de Clermont Paul Jedrasiak (10 sélections) va prolonger son contrat avec son club formateur. Selon nos informations, le joueur de 25 ans va s’engager pour deux saisons supplémentaires. Interrogé sur le sujet jeudi dernier, le manager auvergnat Franck Azéma s’était déjà montré confiant : "On avance sur ce plan avec le club et le joueur. Il y a plein de raisons qui pourraient conduire Paul à partir mais il existe une véritable volonté commune de continuer ensemble." Paul Jedrasiak avait notamment reçu des offres de Lyon, Montpellier, Pau et Toulouse.

Étant le deuxième ligne le plus courtisé du marché, sa prolongation va permettre de faire avancer d’autres dossiers. Celui de l’Agenais Denis Marchois (24 ans) par exemple, qui devrait voir son avenir se décider très rapidement lui aussi. En fin de contrat avec le SUALG, il figure notamment sur les tablettes de Castres, Bordeaux-Bègles, Montpellier, Pau et Lyon. Pour pallier son départ, les dirigeants agenais pisteraient deux anciens du club selon le Petit Bleu : William Demotte (23 ans, 1 sélection), qui ne sera pas conservé à La Rochelle, ou Léo Bastien (25 ans), qui possède encore un an de contrat avec le Biarritz olympique.

Top 14 - Denis Marchois (Agen) contre Brive (Décembre 2017)Icon Sport

À Castres, Loïc Jacquet a prolongé et le Grenoblois Hans Nkinsi s’est engagé mais l’avenir de Thibault Lassalle (27 ans) n’est pas encore fixé. Celui de Rodrigo Capo Ortega (37 ans) non plus d’ailleurs. Ainsi, une place est toujours potentiellement ouverte au poste au sein du club champion de France, qui prospecte activement. De même que le Lou, qui s’est aussi positionné sur des jeunes, à l’image des Grenoblois Mickaël Capelli (21 ans) et Kilian Geraci (19 ans), également pisté par Bordeaux-Bègles ou encore Montpellier, où Jacques Du Plessis, en fin de contrat, a des touches, en Angleterre notamment.

