En fin de contrat en juin, les deux All Blacks Colin Slade et Ben Smith ont donc quitté la France avec l'accord de leur club. La saison étant d'ores et déjà terminée pour la Section paloise (12e du Top 14). "On ne reprendra pas, nous avons accepté qu'ils repartent pour des raisons de carrières et personnelles, a expliqué le président palois Bernard Pontneau à La République des Pyrénees. Ça s'est fait récemment et assez vite, selon les opportunités de vols. Pour Colin, c'est rageant que ça se termine comme ça. Lui et le club rêvaient d'une issue différente."

C'est donc la fin d'une belle histoire de cinq ans pour l'ouvreur arrivé après la Coupe du monde 2015 en provenance des Crusaders, qui aura porté à 84 reprises le maillot de la Section. Quant à Ben Smith, débarqué en fin d'année dernière, l'aventure aura donc tourné court. L'arrière ou ailier néo-zélandais n'aura joué que sept petits matchs avec Pau.