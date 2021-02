L’Uson Nevers Rugby a officialisé, le 4 février, le recrutement pour deux ans d’Andrzej Charlat (26 ans), évoqué dès le 14 décembre dans nos colonnes. Un retour aux sources pour l’ailier de Provence Rugby, qui a déjà porté les couleurs nivernaises, entre 2014 et 2017, et dont le président Régis Dumange, n’avait pas voulu conserver à l’époque : "Il manquait de temps de jeu chez nous en Fédérale1. On le trouvait un peu jeune et on pensait qu’il n’allait pas faire la maille. Je reconnais que c’était une erreur."

Charlat est le premier renfort du groupe usoniste pour la saison prochaine qui devrait connaître peu de changements puisque les dirigeants tablent sur trois recrues pour sept ou huit départs maximum. Un seul partant est avéré pour l’instant : le pilier droit géorgien Guram Papidze (23 ans), en partance pour La Rochelle après trois saisons dans la Nièvre.

Charlat, qui a joué avec la Pologne en Rugby à XV mais aussi sur le circuit du 7 a fait ses preuves en Pro D2. Après avoir quitté Nevers, il avait rejoint Bourg-en-Bresse où il avait effectué une saison pleine avec 18 matchs joués mais surtout six essais au compteur. Pour sa première saison à Provence Rugby lors de l'exercice 2019-2020, Charlat avait joué 17 matchs pour huit essais inscrit. Il avait d'ailleurs inscrit un quadruplé lors de la réception d'Aurillac le 28 février 2020, week-end de la dernière journée de Pro D2 avant la longue interruption dûe à la Covid-19. À Nevers, Charlat devra faire face à une belle concurrence avec des joueurs comme Josaia Raisuqe ou encore le jeune Romaric Camou, auteur il y a quelques semaines d'un triplé également.