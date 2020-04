Nathan Chamberlain (20 ans, 1,83 ; 90 kg), qui évolue à l’académie de Bristol depuis 2017 pour pouvoir poursuivre ses études à l’université d’Hartpury, devrait rejoindre Édimbourg la saison prochaine. L’entraîneur en chef, Richard Cockerill, a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour l’ouvreur précoce, auteur d’un triplé contre le pays de Galles avec les moins de 20 ans mi-mars et d’une solide prestation contre la France. Cette arrivée viendrait compenser le départ de Simon Hickey, reparti en Nouvelle-Zélande pour raisons familiales et qui a résilié son contrat. Il sera en concurrence avec Jaco van der Walt, buteur très précis et qui est devenu international l’automne dernier.