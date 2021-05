"Nous sommes très contents de conserver Olivier parmi nous pour les prochaines saisons", a commenté Philippe Saint-André dans le communiqué officiel du club. "Il s’est investi à 200% dès son arrivée et a tout de suite adhéré à notre projet club en incluant de plus en plus de jeunes de notre centre de formation dans le 8 de devant. Aujourd’hui, notre conquête retrouve des couleurs et c’est en partie grâce à lui." Olivier Azam est aussi heureux de poursuivre l'aventure au MHR : "C'est avec une grande fierté que je poursuis le travail que j'ai commencé il y a quelques mois. Je remercie le Président Altrad, Philippe Saint-André et le club pour la confiance accordée. Les derniers mois ont fait grandir ce groupe qui a des qualités insoupçonnées et je suis très heureux de continuer l'aventure."

Cette prolongation vient confirmer les informations de Midi Olympique qui annonçait lundi que la piste menant à Franck Azéma pour prendre en charge le rôle de manager du MHR s'éloignait. Le club héraultais aurait finalement décidé de maintenir l'équipe en place.