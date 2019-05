Présent à l’antenne de Sud Radio ce dimanche, Mohed Altrad a confirmé que Xavier Garbajosa serait bien dans le staff du MHR dès la saison prochaine. "Rien n’est signé mais Xavier (Garbajosa) sera avec nous à la fin des Playoffs. La presse dit qu’il prend la place de Vern Cotter mais ce ne sera absolument pas ça. Vern (Cotter) devient Directeur du rugby. C’est un poste qui n’existe pas trop dans le Top 14, peut-être à Agen à travers Philippe Sella. Ça existe beaucoup dans les clubs anglo-saxons. (…) Pour bien gérer ce club, il faut des ressources et Vern Cotter était jusqu’à présent focalisé sur la partie professionnelle. On a beaucoup d’autres choses à mettre en place telles que le centre de formation. L’idée est de lui donner carte blanche pour contribuer à construire et faire grandir ce club."

" Ce sont les joueurs, eux-mêmes, qui ont créé les problèmes "

Quant à cette remontée au classement de son équipe et cette qualification sur le fil, que le président des Cistes salue, il explique que c’est d’autant plus réjouissant que "entre février et mars, on était vraiment au fond du seau. On ne croyait presque pas dans notre capacité à se sortir de cette situation. Mais on a fait une remontée spectaculaire en gagnant huit de nos neuf derniers matchs, dit-il avant d’en expliquer les raisons. J’ai découvert que le dialogue a été interrompu entre les joueurs. Le club a fait ce qu’il fallait pour que ce dialogue revienne et que les choses se remettent dans l’ordre. Ce sont les joueurs, eux-mêmes, qui ont créé les problèmes. Pas tous, mais certains joueurs entre eux, de différentes cultures et de différentes nationalités, qui ont fait apparaitre cette divergence et ce malentendu."

Toujours au micro de Sud Radio Rugby, Mohed Altrad insite sur le fait que Vern Cotter et lui-même ont pris les choses en mains pour arranger la situation, née selon lui d’un malentendu. "Tout modestement, j’ai réuni plusieurs fois les joueurs (…) et a priori le message est passé, à savoir que personne n’est indispensable dans un club. L’intérêt de tout le monde passe par l’intérêt supérieur du club. On s’est aperçu que c’était un problème de communication plutôt qu’autre chose. (…) Cela a produit une situation pas nécessaire et pas fondée. Tout ceci a pris deux mois, et a produit des situations pénibles pour le club." Avant la réaction observée et cette sixième place décrochée à la dernière journée par un MHR qui arrive donc avec un nouvel état d’esprit sur cette phase finale.