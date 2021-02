Le joueur, passé aussi par Brive, Grenoble et Toulon, va donc être libéré de son contrat, après avoir trouvé un accord avec ses dirigeants. Cette saison, il a disputé douze matchs de Pro D2, dont sept comme titulaire.

Voici le communiqué de Montauban :

"L’USM Sapiac annonce le départ de Julien CAMINATI comme joker médical pour le Stade Niçois dès la fin de la semaine. Le club et le joueur ont trouvé aujourd’hui un accord avec l’arrière de 35 ans pour faciliter ce transfert vers le club pensionnaire de Nationale. L’arrière de 35 ans a émis le souhait de rejoindre les Alpes-Maritimes afin d’intégrer le club niçois. L’USM a donc permis à Julien de pouvoir commencer cette nouvelle aventure qui lui tenait à cœur et un projet sur plusieurs années. C’est une réelle opportunité pour ce joueur de retrouver son club formateur en cette fin de carrière, lui qui a connu ce maillot de 2007 à 2010. C’est avec tout le soutien du club de Sapiac que nous souhaitons tous nos vœux de réussite à Julien dans cette nouvelle page de sa vie rugbystique. Nous le remercions également pour son engagement et son professionnalisme envers l’USM durant ces quelques mois passés ensemble."