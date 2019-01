Transferts - Matt Vaai (Counties) en joueur supplémentaire à Grenoble, William Demotte en approche

Joueur puissant, capable également de couvrir le poste de troisième ligne côté fermé, le NéoZélandais arrivera à Grenoble ce lundi et passera une batterie d’examens mardi et mercredi, le club espérant pouvoir homologuer sa licence dès la fin de la semaine, afin de pouvoir postuler aussitôt que possible aux joutes du Top 14 (il ne sera pas inscrit sur les listes européennes.

Top 14 - Loic Godener (Grenoble)Icon Sport

Précision de taille, Vaai ne sera pas engagé en tant que joker médical de Loïc Godener. En effet, la blessure du jeune numéro 8 semble évoluer beaucoup plus rapidement que prévu, au point que Godener va bientôt lâcher ses béquilles. De fait, pour ne pas avoir à sacrifier l’un au profit de l’autre (comme ce fut le cas de Fifita en fin de saison dernière, lorsque Capelli revint de sa blessure au dos), les dirigeants isérois ont préféré engager d’ores et déjà Vaai comme joueur supplémentaire.

Par ailleurs, en quête d’un deuxième ligne pour la saison prochaine, le FCG a formulé une proposition à un international tricolore : William Demotte (1 sélection). En fin de contrat avec La Rochelle, où il est en manque de temps de jeu, le joueur de 27 ans serait très tenté par l’aventure iséroise et devrait donner sa réponse dans les jours prochains.

Top 14 - William Demotte (La Rochelle)Icon Sport

Retrouvez la liste des joueurs en fin de contrat dans notre édition de ce lundi sur www.midi-olympique.fr