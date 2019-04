Toutes les parties se sont quittées dimanche soir d’accord sur tous les points ! Le président Mourad Boudjellal a donné son accord à son joueur Mathieu Bastareaud pour une pige de six mois a sein du Rugby United New York, la franchise américaine du rugby professionnel dont le Français Pierre Arnald, ancien dirigeant du Stade français, en est le directeur général. À partir du 1er décembre et jusqu’à la fin juin, Mathieu Bastareaud va retrouver l’international anglais Ben Foden, et tenter de décrocher le titre de champion. C’est un très gros coup réussi par la jeune franchise américaine, qui a fait ses débuts cette année dans le championnat américain.

Bastareaud devrait vivre à côté des installations de la formation, dans le quartier d’Harlem. Pour traverser l’Atlantique, le trois-quarts centre va consentir de gros efforts financiers, notamment au niveau de son salaire. "Basta" n’en faisait d’ailleurs pas une affaire d’argent mais il avait déclaré dernièrement qu’il avait besoin d’un défi surtout après une Coupe du monde. Il avait reconnu avoir eu du mal à se remettre au quotidien du Top 15 après le mondial 2015. Une fois son aventure américaine, selon l’accord obtenu ce dimanche soir, il réintègrera le RCT.

