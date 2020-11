Le Bordelais Beka Gorgadze, le Rochelais Rémi Bourdeau et d'autres, le club de Montpellier était activement à la recherche d'un troisième ligne. Ces recherches semblent closes car le MHR tient son sésame en la personne de Marco Tauleigne. Comme annoncé par l'Équipe, le troisième ligne de l'UBB de 27 ans s'est engagé en faveur des Cistes pour une durée de trois ans. Engagé avec le club girondin depuis 2013 après des débuts à Bourgoin-Jallieu, le joueur aux 4 sélections avec le XV de France va donc découvrir un nouvel environnement. Joueur puissant et tonique, Tauleigne a vécu des années fastes notamment en 2015 et 2016. Des prestations abouties qui lui avait valu d'être appelé avec les Bleus d'abord par Guy Novès pour le test spécial contre la Nouvelle-Zélande à Lyon à l'automne 2017 et ensuite par Jacques Brunel lors du Tournoi des 6 Nations 2018.

Malheureusement pour Tauleigne, de trop nombreuses blessures sont venues entraver sa progression notamment plusieurs commotions. À l'UBB, le natif de Montélimar a aussi dû s'employer face à la concurrence d'hommes comme Alexandre Roumat ou encore l'Australien Scott Higginbotham. Cette saison, Tauleigne a disputé les deux rencontres de phases finales de Challenge Cup contre Edimbourg et Bristol mais aussi deux rencontre de Top 14 contre Brive et à Lyon.

En plus de la signature de Tauleigne, le MHR a aussi obtenu les prolongations de Kélian Galletier jusqu'en 2022 avec une année en option mais aussi celle de Yacouba Camara. Le travail en troisième ligne a donc été bien mené mais des dossiers comme Louis Picamoles ou Caleb Timu restent encore en suspend, eux qui verront leur contrat se terminer à la fin de cette saison.