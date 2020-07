Voilà qui avait rapidement attiré les regards d’autres écuries, comme expliqué dans ces colonnes vendredi. En France, Béziers, avec l’arrivée des investisseurs émiratis à sa tête, rêvait de réaliser un énorme premier coup, et il se murmurait aussi que le Japon était prêt à accueillir le joueur. Mais, selon les dernières informations parues en Angleterre, tout porte à croire que Tuilagi va bien rester en Premiership. Sûrement aux Tigers d’ailleurs au prix d’un joli poker menteur, même si, outre-Manche, on évoque également un sérieux intérêt de Sale.