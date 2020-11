Brive : Malafosse de retour, épisode II

Après avoir enregistré la signature de l’Anglais Stan South, Brive a accueilli un autre joker international en deuxième ligne. Il s’agit d’une vieille connaissance en la personne de Dan Malafosse (28 ans), qui va donc effectuer son troisième passage au club (après 2014-2016 et janvier-juin 2020). L’ancien Montois et Palois n’avait pas été conservé en juin par le CABCL au terme de son précédent engagement. « Brive et le joueur se sont mis d’accord pour un contrat de joker international afin de pallier l’absence de plusieurs joueurs blessés ou retenus en sélection », a précisé le club corrézien dans un communiqué.

Brive (bis) : Bituniyata jusqu’en 2024

Le CABCL a officialisé, ce lundi, la prolongation de contrat de Setareki Bituniyata (25 ans). L’ailier fidjien, arrivé en 2019 en Corrèze en provenance de Massy, est désormais engagé jusqu’en juin 2024 avec le CABCL, malgré la convoitise de plusieurs autres clubs.

Lyon : c’est officiel pour Mayanavanua

Le Lou a officialisé, en début de semaine, l’arrivée de Temo Mayanavanua (23 ans, 1,97 m, 120 kg) au sein de son effectif. Le deuxième ligne fidjien s’est engagé en tant que joker médical afin de pallier l’absence jusqu’à la fin de la saison d’Etienne Oosthuizen. Dans l’attente de sa première sélection, Temo Mayanavanua est actuellement avec les Fidji en Europe. L’ancien joueur du Northland débarquera à Lyon à l’issue de la Coupe d’Automne des Nations.

Bayonne : David pour deux saisons

Après trois ans à Castres, Yann David (32 ans, 4 sélections) prendra la direction de Bayonne l’été prochain, comme Midi Olympique l’avait révélé début octobre. L’ancien centre international, passé par Bourgoin-Jallieu et Toulouse, a trouvé un accord avec les dirigeants basques pour un contrat de deux saisons.