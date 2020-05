Murray est bien connu du public français puisqu’il est passé par Montauban, Castres et le Stade montois en tant que joueur et qu’il avait entraîné les avants du Stade montois de fin 2012 à 2014. Il rejoint à San Diego, Zack Test, l’ancien international américain qui s’occupera, lui, plus particulièrement des trois-quarts. Murray a porté le maillot écossais à 87 reprises ainsi que celui des Lions britanniques et irlandais lors de la tournée australienne de 2001. Murray s’est dit très heureux de rejoindre la franchise qui n’a pour autre ambition pour 2021 que de remporter le championnat pro nord-américain.