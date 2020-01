On connait le nom des deux premières recrues du LOU pour la saison prochaine et il s’agit tout d’abord du talonneur américain Joe Taufete’e, âgé de 27 ans et qui évolue à Worcester. L’ancien pensionnaire de San Diego est arrivé en Premiership en 2016 et a disputé la dernière Coupe du Monde au Japon avec les États-Unis. Ses performances lui ont notamment permis de figurer sur la liste World Rugby des joueurs de l’année 2019.

L’autre recrue se nomme Colby Fainga’a, un troisième ligne australien jouant depuis 2018 avec le Connacht. Passé par les Brumbies puis les Rebels en Super Rugby, il n’a en revanche jamais évolué avec les Wallabies mais, à 28 ans, il s’est mis en évidence en Champions Cup cette saison contre le Stade Toulousain et Montpellier.