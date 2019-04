Gareth Anscombe, 27 ans et ouvreur aux Cardiff Blues depuis 2014, compte 32 sélections avec le XV du Poireau et était titulaire lors du dernier Grand Chelem. International gallois depuis 2015, il était convoité par plusieurs formations, dont les clubs anglais, Bath et les Harlequins.

"Je suis ravi de continuer à jouer au rugby au pays de Galles et de rejoindre les Ospreys, je suis très heureux de pouvoir enfin signer (...) et de rester au pays de Galles", a confié l'ouvreur né en Nouvelle-Zélande, qui, s'il n'était pas resté au pays de Galles, n'aurait pas pu jouer avec le XV du Poireau en vertu d'un règlement qui prévoit que seuls les exilés qui comptent au moins 60 sélections peuvent porter le maillot rouge.