Il s'agit du deuxième ligne Théo Hannoyer (22 ans, 3 ans de contrat) ; du talonneur Brendan Lebrun ( 22 ans, 2 ans) ; du trois-quarts centre Pierre Aguillon (34 ans, 1 an) ; du pilier Quentin Walcker (25 ans, 2 ans) ; du trois-quarts aile Josaia Raisuqe ; du pilier Levan Chilachava (29 ans, 3 ans), de l'ouvreur Ben Botica (31 ans, 3 ans) ; du troisième ligne Feybian Tukino (19 ans, 3 ans) ; du flanker Teariki Ben Nicholas (25 ans, 2 ans), du trois-quarts centre Antoine Zeghdar (22 ans, 2 ans), du pilier Antoine Guillamon (29 ans, 1 an) et de l'arrière Thomas Larregain (24 ans, 2 ans).