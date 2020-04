Après les pertes de Kelly Meafua, qui rejoindra Montauban à partir de la saison prochaine et de Tyrone Viiga, en partance pour Provence Rugby, l’ASBH confirme cependant avoir pris contact avec plusieurs joueurs dans le but de palier à ces départs. Camille Gérondeau, Benjamin Collet, Dominiko Waqaniburotu ou Alex Tulou ont été cités. Seulement l’ASBH regrette le fait qu’une publication non vérifiée ait été divulguée par le média "Actus Pro D2", en concluant que si des annonces officielles devaient être faites, elles seraient communiquées, au moment opportun, par le club directement.