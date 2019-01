Transferts - Laporte (Agen) et Geraci (Grenoble), deux champions du monde U20, rejoignent le LOU

Clément Laporte (1,80 m, 84 kg), formé à Agen où il a signé en juin 2017 un contrat Espoirs, a depuis disputé 33 matches avec l'équipe professionnelle. En contrat Espoirs également, mais au FC Grenoble, Kilian Geraci (2,00 m, 103 kg) a déjà joué 12 matches dans l'élite. Ces deux champions du monde U20, dont le contrat sera effectif à partir de juillet 2019, rejoignent trois autres têtes couronnées en 2018, les centres Pierre-Louis Barassi et Adrien Seguret, ainsi que le pilier Demba Bamba. Le LOU a également confirmé la prolongation d'un an du centre néo-zélandais Rudi Wulf et de deux ans de l'ailier fidjien Jone Tuva.