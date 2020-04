Ayant joué au rugby plus jeune avant d’entamer sa carrière dans l’octogone, McGregor a toujours gardé un oeil avisé sur les résultats des équipes irlandaises, et plus particulièrement du Leinster, son club de coeur. "Le déclic ? Ça a été en 2018 lorsque j’ai assisté à la finale de Champions Cup contre le Racing 92. Les voir célébrer en groupe, tous unis, m’a fait prendre conscience qu’il fallait que je me lance." S’entrainant à l’abri des regards depuis maintenant plus de deux ans, il préfère aujourd'hui mettre sa carrière de combattant entre parenthèses. "Combattre face à des adversaires qui n’ont jamais été à ma hauteur pendant des années m’a lassé. J’ai prouvé que j’étais le meilleur dans la cage, maintenant je vais montrer au monde entier que je suis le plus grand sportif de tout les temps." Et forcément, il ne pouvait pas se passer de glisser un tacle à son meilleur ennemi Floyd Mayweather. "J’ai déjà fait mes preuves dans un autre sport, la boxe anglaise, où le petit Mayweather a littéralement fait dans son froc lorsqu’il m’a affronté."

Un pari risqué mais réfléchi

Le combattant de MMA a-t-il une chance de réussir ce virage à 180° ? L'ancien deuxième ligne Leo Cullen, manager du Leinster, préfère tempérer. "On n'a jamais vu ça. Des rugbymen qui se reconvertissent dans la boxe ou autre sport combat, ça arrive, avec Sonny Bill Williams comme meilleur exemple. Mais l'inverse, j'avoue que c'est inédit. En tout cas, c'est une formidale nouvelle pour augmenter encore l'engouement autour de notre équipe, et cela pourrait pousser de plus en plus de gens à s'intéresser au rugby."

Un simple coup marketing donc ? Pas totalement. "McGregor est un ami de longue date de Rob Kearney (arrière du Leinster et de l'Irlande, ndlr), ils jouent parfois ensemble quand ils sont en vacances. C'est lui qui m'a dit que Conor voulait se mettre au rugby. Il a donc fait quelques entraînements avec nous, et j'avoue qu'il m'a vraiment impressionné pour quelqu'un qui n'a jamais joué à haut niveau. Il a du physique, du talent et de la motivation, alors pourquoi pas ?"

" Murray a fait son temps, je vais l'envoyer à la retraite "

McGregor, avec toute l’assurance qui le caractérise, se fixe un objectif très haut pour un novice. "D’abord je veux jouer numéro 9, c’est à ce poste que je me sens le plus à l’aise au vue de mon gabarit (1m75, 77kg). Je sais que je vais réussir à m’imposer au Leinster sachant que la concurrence n'est pas très forte à ce poste." Et lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir un jour arborer le maillot de la sélection nationale, son regard s’est assombri, et alors qu’il était plutôt détendu depuis le début de l’entretien, il est devenu agressif et a sorti une punchline dont lui seul est capable : "Bien sûr que je jouerai avec le XV du trèfle, je peux même vous dire plus, je vais les emmener sur le toit du monde en 2023, pour décrocher le premier titre mondial à la Nation ! J’espère que Conor Murray s’est régalé pendant 10 ans, car je vais devenir son pire cauchemar, je vais l'envoyer à la retraite!" Le ton est donné. McGregor sera à coup sur l’attraction de la saison prochaine en Pro 14.