Vermeulen, retour surprise en Europe

Contre toute attente, alors que les Bulls de Pretoria lui avaient proposé une prolongation de contrat, Duane Vermeulen (35 ans, 55 sélections) va effectuer son retour en Europe. Le numéro 8 springbok s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2023, avec la province irlandaise de l’Ulster qu’il rejoindra à la fin duRugbyChampionship. Après son passage à Toulon, entre 2015 et 2018, le champion du monde 2019 avait rejoint la Top League japonaise et était revenu au pays, du côté de Pretoria. Le numéro 8 a finalement décidé de repartir à l’étranger pour se lancer un probable ultime challenge qui l’amènera jusqu’à la Coupe du monde 2023 dans l’Hexagone dont il a fait un objectif.

Ibitoye, l’improbable exil en Israël

On avait perdu de vue Gabriel Ibitoye (23ans) depuis la fin de saison dernière.En juillet, le président d’Agen Jean-François Fonteneau avait accepté de libérer l’ailier anglais d’un commun accord.Recrue phare du SUALG à l’été 2020, l’ancien joueur des Harlequins n’avait pas affiché le niveau et le professionnalisme attendu.Il avait fini la saison sous les couleurs du MHRqui avait décidé de ne pas le conserver.Après une année à huit matchs pour deux essais en Top 14, l’ancien grand espoir du rugby anglais a trouvé un point de chute pour le moins inattendu : il s’est engagé avec le Tel Aviv Heat. La formation basée dans la capitale d’Israël va disputer la nouvelle compétition européenne, la Supercup 2021-2022. Ce championnat regroupera des formations de pays affiliés àRugby Europe (Portugal, Espagne, Russie, Belgique…) Sa phase de poules a débuté le week-end passé et la finale de l’épreuve se tiendra en mai prochain.

Ostrikov à Mont-de-Marsan jusqu’à la fin de la saison

Comme révélé par nos soins, AndreiOstrikov (34 ans) va porter les couleurs de Mont-de-Marsan. L’international russe (40 sélections), passé par Agen, Aurillac, les Sale Sharks et Grenoble, va rejoindre le club landais au plus vite et ce, jusqu’à la fin de la saison, afin de compenser des indisponibilités longue durée dans la cage.

